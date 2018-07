innenriks

Årsaken er at bjørnen ikke er blitt sett siden natt til mandag, og at det derfor er for krevende å jakte på den, skriver NRK.

Sauene ble tatt av bjørnen i slutten av juni og et skadefellingslag har vært ute for å skyte bjørnen, men altså uten resultat hittil.

