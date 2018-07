innenriks

Avgjørelsen kom onsdag, melder E24.

Krangelen mellom KitKat-produsent Nestlé og Cadbury – som sammen med Freia eies av Mondelez – har vart i over ti år.

Nestlé har kjempet for at de fire stripene er et varemerke for KitKat. Sjokoladen stammer fra 1935, mens Kvikk Lunsj ble lansert i 1937.

I forbindelse med rettskrangelen gjennomførte den britiske avisa The Guardian i fjor en smakstest mellom de to. Den vant Kvikk Lunsj overlegent.

