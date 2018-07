Tilstanden kritisk for 14-årig jente etter badeulykke i Halden

innenriks

Nødetatene meldte om en mulig drukningsulykke i 21.30-tiden, og kort tid etter opplyste politiet at en person var funnet i vannet. Ifølge NRK var jenta under vann i 43 minutter. Hun ble fløyet med luftambulanse til Rikshospitalet i Oslo, og litt før klokka 2 natt til torsdag melder politiet på Twitter at tilstanden hennes er vurdert som fortsatt kritisk.

– Ei jente ble sett gå ned i vannet av de hun badet sammen med, men hun kom ikke opp igjen. Etter at vi fikk meldingen fikk vi hentet inn redningsdykkere fra Fredrikstad, og redningsdykkere ble fløyet fra Oslo. Da de kom til stedet, fikk vi funnet og reddet jenta fort ut av vannet, sa operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til VG tidligere på kvelden.

Utenbys fra

Senere bekreftet innsatsleder på stedet, Anders Strømsæther, at det er ei 14 år gammel jente.

– Jenta var utenbys fra, så det er en prosess rundt det å få varslet pårørende, sier Strømsæther til NRK.

Det ble igangsatt livreddende førstehjelp, og jenta ble deretter fløyet med luftambulanse til Rikshospitalet i Oslo.

Ei yngre jente ble kjørt til Halden legevakt for sjekk og behandling etter å ha svelget mye vann, opplyser politiet. Tilstanden hennes skal ikke være alvorlig.

– To polititjenestepersoner og en privat mann jobbet lenge iherdig i søket etter den savnede i vannet. De gjorde jobben enklere for redningsdykkerne som ankom i bil fra Fredrikstad brannvesen, konstaterer operasjonslederen.

Krisesenter

Halden kommune engasjerte onsdag kveld sitt kriseteam og åpnet lokaler i Halden sentrum for personer som er berørt av ulykken.

Fylkesvei 21 forbi Krusetjern ble sperret mens redningsarbeidet pågikk. Helikopteret benyttet veibanen som landingsplass, noe som ifølge Halden Arbeiderblad forårsaket betydelige trafikkutfordringer i en periode.

(©NTB)