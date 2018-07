Tre skogbranner i Akershus og Østfold

innenriks

Skogbrannen i Nordre Mangen ble meldt av Øst politidistrikt på Twitter rett før klokka 19 torsdag kveld. Både brannmannskaper og politi ble sendt til stedet.

– Vi jobber med å få oversikt over brannen nå. Den har en stort omfang og vi har derfor bestilt et skogbrannhelikopter. Vi har mannskaper fra to stasjoner i området. Det er vanskelig å si over hvor stort område det brenner, men det er rundt 100 meter bredt, sa vaktleder Espen Stabell ved Øst 110-sentral IKS til NTB.

Brannen truet ingen bebyggelse, men pågikk i nærheten av noen høyspentledninger. Ved 21.30-tiden opplyste politiet til NTB at brannen hadde mindre omfang, og at det ikke var vind i området.

Skogområdet ligger helt øst i Aurskog-Høland kommune, men røyken var synlig på lang avstand, skriver Romerikes Blad.

Brannfolk var derimot på vei til to nye branner, den ene ved Kollerødtjernet i Aremark helt øst i Østfold, den andre ved Kløftetjern i Østmarka i Ytre Enebakk. Ingen av brannene truet bebyggelse, ifølge Øst politidistrikt.

Årsaken til brannene er ikke kjent, men det er ikke kommet meldinger om bålbrenning eller andre aktiviteter som kan ha forårsaket dem.

