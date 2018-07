Iran gjorde fiskeridepartementet kjent med Sandbergs Iran-reise

innenriks

I en epost fra den norske ambassaden i Iran til fiskeriministerens forværelse 16. juli, videreformidlet ambassadens fungerende leder Sean Lobo ønsket fra avdelingsdirektør Rasheed Hassanpour i det iranske utenriksdepartementet om offisielle møter med Sandberg, skriver Dagens Næringsliv.

Privat reise

Nærings- og fiskeridepartementet var imidlertid ikke kjent med Sandbergs planer om ferie i Iran i sommer. Underdirektør Håvard Figenschou Raaen i handelspolitisk avdeling svarte dermed at det ikke var planer om offisielle møter.

Ifølge VG har Sandberg vært på privat reise i Iran den siste uka. Fiskeriministeren har de siste årene snakket varmt om mulig eksport av norsk sjømat til Iran etter at atomavtalen førte til oppheving av sanksjoner og åpning av markedet. Etter at president Donald Trump tidligere i år trakk USA fra atomavtalen, er imidlertid avtalen satt på spill og amerikanske sanksjoner på gang. Norges sjømatråd skrinla for øvrig satsingen sin i Iran tidligere i år.

Kritikk

Avdelingsdirektør Hassanpour opplyser ikke om hvordan han kjente til Sandbergs planlagte Iran-besøk, men Lobo ved den norske ambassaden viser i den første eposten til en artikkel i Fiskeribladet fra 11. juli der Senterpartiets Geir Pollestad ber statsminister Erna Solberg (H) avklare Sandbergs forhold til Iran. Saken dreier seg blant annet om at Sandberg flere ganger har deltatt på arrangementer i regi av den iranske ambassaden i Norge og en venneforening mellom Norge og Iran etter at han tiltrådte som fiskeriminister i 2016. Han deltok blant annet på ambassadens nyttårsfeiring i mars i år, noe han ble kritisert for av partifeller.

Ifølge VG er Sandberg på ferie i Iran sammen med lederen av et selskap som blant annet oppgir at det skal drive med «produksjon, utvikling, kjøp og salg herunder eksport av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette». Sandberg selv vil ikke kommentere reisen eller om det er gjort en habilitetsvurdering. Departementet og statsråden skriver i en epost til avisen at verken departementet eller Sandberg har noen relasjon til selskapet.

