Mange velger strand fremfor fornøyelsespark i sydenvarmen

innenriks

Tusenfryd åpnet i år en uke tidligere enn vanlig på grunn av den tidligere sommervarmen, som så langt har satt sitt preg på besøkstallene.

– Vi har ikke hatt så store topper på enkeltdager som vi vanligvis har hatt tidligere. Typisk norsk sommer har jo en del regnværsdager, og når det da først blir varmt så går besøkstallene i været. Den variasjonen ser vi ikke i like stor grad nå. Vi har riktignok hatt en jevn og stabil sesong, men når det er såpass varmt som nå så merker vi konkurransen fra badestrendene, sier direktør Bjørn Håvard Solli i Tusenfryd til NTB.

Rekordvarmen gjør at faren for heteslag er stor. En hel dag med lek og moro i en fornøyelsespark kan raskt få en til å glemme å drikke nok vann.

– Vi har opprop på høyttalere i hele parken hvor vi minner de besøkende om å huske å drikke nok væske. Det har vi gjort tidligere også, men kun unntaksvis på ekstra varme dager. I sommer har det blitt en fast rutine, påpeker Solli som også forteller at flere besøkende har besvimt i ekstremvarmen.

– Mange av våre besøkende er jo ungdomsgjenger, uten foreldre som kan minne de på å drikke nok vann. Da er det viktig at vi er på hugget og minner folk på viktigheten av å få i seg nok væske, sier Solli som legger til at drikke- og issalget har opplevd en enorm økning.

Badeland-rekord

I Dyreparken i Kristiansand har derimot varmen ført til en kraftig økning i besøkstallene og så langt ligger den 52 år gamle dyre- og fornøyelsesparken i rute til å runde én million besøkende i år.

– Det har bare skjedd to ganger før i parkens historie. Vi var veldig spente på hvordan varmen ville påvirke oss, men jeg må si det har gått overraskende bra, sier administrerende direktør Per Arnstein Aamodt i Dyreparken til NTB.

Aamodt trekker fram badelandet som årsaken til økningen.

– Så langt ligger vi med 40- og 50.000 flere besøkende sammenlignet med samme periode i fjor, og nesten hele den økningen ligger i badelandet vårt. Det ser ut til å bli ny besøksrekord der i år, sier Aamodt til NTB.

Den unormale sommervarmen fører også til at det spises is som aldri før og i Dyreparken er det en stor utfordring å møte de besøkendes isbehov.

– Vi har aldri slitt sånn med å holde isdiskene fulle som vi har i år, og det samme gjelder drikke. Vi bare fyller på ustanselig, forteller Aamodt.

Rogaland velger også strand

Det har også vært uvanlig varmt i Rogaland i sommer. Kongeparken er Rogalands største turistattraksjon og den største fornøyelsesparken på Vestlandet. 90–95 prosent av alle besøkende så langt i 2018 er tilreisende, enten fra resten av landet eller turister fra utlandet.

– Hele Rogaland merker nå en turistboom uten sidestykke og her i parken har vi en 18 prosent økning av besøkende turister som bor på hotell. Det er en fantastisk økning for en region som har ligget nede en stund på grunn av oljekrisen, sier lekemester Håkon Lund i Kongeparken til NTB.

Han forklarer at parken nesten ikke har rogalendinger på besøk i år og trekker fram solfylte strender som en årsak til det.

– Rogalendinger er jo ikke bortskjemte med temperaturer over 20 grader, og i fjor sommer hadde vi vel rundt tre dager med temperaturer over 20 grader. Så da er det jo ikke så overraskende at rogalendingene velger å benytte seg av de fine strendene fylket er kjent for, sier Lund som legger til at deres nye badeanlegg er blant de mest populære attraksjonene i varmen.

Badekø i Bø

Bø Sommarland i Telemark er Skandinavias største vannpark, og ikke overraskende strømmer det inn besøkende som ønsker å kjøle seg ned i varmen.

– Det er vel ingen hemmelighet at det gagner oss som vannpark nå når vi har den varmeste sommeren siden 1947 og veldig mange kommer for å kjøle seg ned i attraksjonene våre, sier direktør Renè Langeveld Sas i Bø Sommarland til NTB.

Langeveld Sas legger til at han er svært godt fornøyd med årets besøkstall.

(©NTB)