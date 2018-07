Mann dømt til fengsel for å ha befølt jente

innenriks

Mannen og jenta møtte hverandre flere ganger, blant annet i hans hjem, og overgrepene skjedde ifølge tiltalen fra høsten 2012 og ett år fram i tid, skriver Bergens Tidende.

Mannen sto i juni tiltalt i Sunnhordland tingrett for blant annet beføling og kyssing, og for å ha hatt seksualiserte bilder av barn på en PC.

Det alvorligste punktet i tiltalen knytter seg til en hendelse i en sofa på en hytte, der jenta har forklart at hun så på TV da mannen kom og la seg ned og begynte å beføle henne. Mannen har på sin side forklart at det hele var et uhell, og at han falt ut av sofaen da jenta kom hoppende oppi, og at han i refleks grep tak i fornærmedes kjønnsorgan. Mannen forklarte videre at da han skulle reise seg opp igjen, støttet han hånden si vet et uhell på fornærmedes bryst.

Jenta valgte å politianmelde hendelsen da hun et år senere hørte et foredrag om seksuelle overgrep på skolen og fortalte sin mor om hva som hadde skjedd.

Mannen er i tillegg til fengselsstraffen dømt til å betale jenta 60.000 kroner i oppreisning. Mannen nekter straffskyld og har anket skyldspørsmålet til lagmannsretten.

(©NTB)