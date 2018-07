Ny temperaturrekord i Rogaland og Hordaland

innenriks

Like før klokken 15.30 meldte meteorologene om ny varmerekord i Rogaland, og et snaut kvarter senere ble det også meldt om ny varmerekord i Hordaland.

Hakk i hæl fulgte Minnesund i Akershus, det der ble målt 34 grader ved 15.30-tiden. Ved samme tid ble det målt 33,7 grader på Blindern i Oslo, ifølge foreløpige tall fra Meteorologisk institutt.

De høyeste temperaturene er ventet mellom klokka 16 og 18, forteller statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til NTB.

– Det er fortsatt mulighet for noen rekorder, men kanskje blir norgesrekorden stående, sier hun.

Beredskap ved Preikestolen

Ved Preikestolen – ikke så langt unna Lysebotn – har Norsk Folkehjelp tatt høyde for at noen av turistene går på en smell i varmen, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi tar med så mye vann som mulig og setter oss omtrent midt i stien, mellom Neverdalsskaret og sikringshytta ved Tjødnane, sier operativ leder Thor Egil Siem i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand.

Det er Stiftelsen Preikestolen som har hyret inn hjelpemannskapene. Aftenbladet kan melde at de fleste turistene var kledd i shorts og t-skjorte, men at noen også «var kledd for en kraftig høststorm».

Nesbyen har rekorden

Den høyeste registrerte temperaturen i Norge noen gang er 35,6 grader i Nesbyen i Buskerud 20. juni 1970. Lengst har rekorden stått i Oslo, som nådde 35 grader 21. juni 1901.

Årets varmeste dag så langt ble registrert i Nedre Eggedal i Buskerud, som hadde 33,8 grader 26. juni. Stedet hadde også den varmeste dagen i 2017, med 31,8 grader.

Før fredagens rekord i Rogaland og Hordaland var det registrert én fylkesrekord; Bardufoss i Troms hadde 33,5 grader onsdag i forrige uke. Statsmeteorolog Moxnes spådde på forhånd at det ville bli rekord i flere fylker i dag – selv om nordnorske temperaturer stort sett holder seg under 25 grader fredag.

Tropenatt

Mange steder er det også naturlig nok varmt i vannet. For eksempel kan Øyungen i Eidskog i Hedmark skilte med 27 grader målt klokka 11 fredag, melder Yr.

Det er ventet tropenatt langs store deler av kysten, melder Meteorologisk institutt. Det innebæret at temperaturen ikke faller under 20 grader. Haugesund-området får trolig en natt med 25 grader som det laveste.

(©NTB)