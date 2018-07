Varmen kan gi barkbilleutbrudd

innenriks

– Vi er bekymret, sier styreleder Olav A. Veum i Norges Skogeierforbund til Nationen.

Det er lenge siden sist man hadde enorme barkbilleangrep i Norge, og Veum frykter at folk har glemt hvor store konsekvensene kan bli. På 70-tallet ble man nødt til å hogge ned store mengder død skog etter at billene hadde herjet. I den sørlige delen av Hedmark tok billene livet av en million trær.

– Hele li-sider døde. Det er ikke noe fint syn, sier Veum til Nationen.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opplyser om at tørken virkelig må være vedvarende for at den naturlige forsvarsmekanismen trærne har mot billen blir nok svekket.

– Det kan være dårlig nytt, men vi vil ikke se resultatet av billeangrep før utpå høsten, sier seniorforsker Bjørn Økland ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse i NIBIO.

Den store granbarkbillen er den eneste av de over 60 barkbillene i Norge som går til angrep på levende trær. Den tar bare livet av grantrær, en art som er økonomisk viktig for skogbruket.

