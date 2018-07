Fotballfesten endelig i gang på Ekerbergsletta

innenriks

Turneringen åpnet med parade og show lørdag kveld. På scenen sto blant andre Emma, Ezzari, Vidar Villa, Jens, Ruben, Ylva, Emilie Adams, Alexx Alexxander og Daniel Owen.

I år skal for andre år på rad et nordkoreansk lag delta i turneringen. Spørsmålet blir om gutter 16-laget vil valse over all motstand, slik jenter 14-laget fra samme skole i Pyongyang gjorde i fjor.

– Dette er en flott mulighet for oss, og guttene vil nok gjøre sitt beste. Vi har store forventinger, sier det nordkoreanske lagets lagleder til NRK.

Skjermes

Men også andre lag vil det være ekstra mye oppmerksomhet rundt. Derfor legges det opp til at flere lag blir skjermet, det gjelder også et par kjente, norske ungdomsfjes.

– Enkelte lag og spillere vil det være ekstra oppmerksomhet rundt. Det gjelder laget til Marcus og Martinus og lag fra steder som Nord-Korea. Disse lagene har egne talspersoner, og folk med pressebakgrunn fra oss følger dem opp, og kan si fra når nok er nok, sa Norway Cup-general Tony Isaksen til NTB lørdag.

Et palestinsk lag er også med, men Isaksen er lei seg for at et iransk jentelag ble nektet visum til Norge, og dermed ikke stiller.

– Å oppleve andre syn på verden er viktig for norsk ungdom. Det er opplærende og med på å skape forståelse. Jeg tenker at det samme gjelder for dem som kommer hit, som får oppleve norske og vestlige verdier, og at det er andre måter å tenke på, sier Isaksen.

Torden og regn

Tidligere år har kraftig nedbør ført til det rene gjørmebadet. I år har tørken og rekordvarmen ført til knallharde baner og håp om nedbør som vil kunne myke opp gressmattene.

Etter ørkentilstander for et par uker siden, har det nå begynt å bli bedre, og dermed mindre fare for skader. Varmen kan imidlertid føre til overoppheting, og laglederne er derfor utstyrt med bøtter, svamper og salttabletter, mens arrangøren stiller med ekstra vannkraner og tåkedusj.

Allerede lørdag kom det imidlertid nedbør over hovedstadsområdet, og også søndag, når kampene sparkes i gang, er det varslet tordenbyger og regn. Da vil også temperaturen synke nedover på 20-tallet.

