Tropenetter mange steder etter rekordvarm dag

innenriks

I Trøndelag var det tropenatt hele 13 steder, mens det Rogaland var tropenatt ni steder, opplyser Meteorologisk institutt på Twitter. Aller varmest var det i Lysebotn, der temperaturen aldri kom under 25,1 grader.

Foreløpig er det ingen oversikt for Sør- og Østlandet, men statsmeteorolog Kristen Gislefoss sier det har vært langt over normalen også her. På Blindern i Oslo var det varmest i regionen, med en minimumstemperatur på 23,9 grader.

– Vanligvis er det fyrstasjoner som får tropenetter på denne tiden av året. Temperaturene har i natt vært høyest i innlandet, noe som ikke er dagligdags, sier Gislefoss.

I Sogn og Fjordane var det tropenatt to steder, i Kråkenes og Njøs. I Hordaland var tropenatt fire steder, mens Møre og Romsdal hadde tropenatt tre steder.

I Nordland var det tropenatt ett sted, på Sømna sør på Helgeland som hadde 21,1 grader, ifølge Gjermund Haugen, vakthavende meteorolog for Nord-Norge.

(©NTB)