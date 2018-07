Bil og campingvogn tatt av ras – ingen skadd

innenriks

Veien vil trolig åpnes tirsdag.

– Det har vært en geolog på rasstedet som har vurdert situasjonen, og det vil bli opprydning der i løpet av dagen. Det ser ut til at veien ikke kan bli åpnet igjen før på tirsdag, sier trafikkoperatør Marius Råve ved Vegtrafikksentralen.

Raset inneholdt store steinblokker og gikk ved Stavenes, mellom Eidfjord og Kjeåsen, på fylkesvei 103 innerst i Hardanger klokken 3.45 natt til søndag.

En bil med campingvogn ble tatt av raset, men de svenske turistene som eide bilen kom fysisk uskadd fra det hele, ifølge Bergens Tidende.

– Alle kom seg ut og ingen er skadd, men bilen og campingvognen står igjen i raset som er cirka 20 meter bredt. De som bor inne i Simadalen og Kjeneset kommer seg ikke ut ettersom veien er stengt og det ikke er noen omkjøringsmuligheter, forteller trafikkoperatør Marianne Hove ved Vegtrafikksentralen.

Om lag sju fastboende er veiløse og isolert etter raset.

Rådmann Geir Underhaug i Eidfjord kommune sier de ikke ser alvorlig på situasjonen.

– Vi har et apparat med tanke på syketransport i akutte tilfeller samt at det er veldig mange personer i området med private båter. Det er ikke snakk om lange avstander her, så kommunen ser ikke på dette som veldig alvorlig, sier Underhaug til NTB.

(©NTB)