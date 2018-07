Flere ungdomspartier med sommerleir på Utøya

innenriks

Nestleder Ina Libak i AUF sier de har klart å opprettholde en balanse på øya, der det både er rom for å minnes ofrene etter terrorangrepet 22. juli 2011, men også å ha det gøy på sommerleir.

– Man kan gå til minnesmerket og minnes, og så gå for å spille fotball etterpå, sier hun.

Om lag tusen unge og voksne fra 12 til 35 år inntar onsdag Utøya for å delta på AUFs sommerleir.

Det skjer etter at Sosialistisk Ungdom søndag pakket ned telt og bagasje og reiste fra Utøya etter fem dager med sommerleir. Etter at AUF har holdt sin leir, overtar Rød Ungdom øya fra 7. til 12. august.

Ser fram til Støres tale

Til sammen seks organisasjoner har arrangert eller skal arrangere sommerleir på øya i Tyrifjorden denne sommeren. I tillegg til de tre ungdomspartiene, har Norsk folkehjelps Solidaritetsungdom, Natur og Ungdom, samt organisasjonen AFS Norge holdt sine sommerleirer på Utøya.

Det gleder Libak.

– Det er kjempefint at flere bruker øya. Det er et sted for engasjement, og det viser at det fortsatt er engasjert ungdom som kommer til øya, sier hun.

Ap-leder Jonas Gahr Støre skal holde tale for AUFs leirdeltakere fredag 3. august, noe Libak ser fram til.

– Jeg gleder meg aller mest til å høre fylkeslederne stille krav til Jonas, og til å få den gode leirfølelsen, sier hun.

I 2017 ble det arrangert fem leirer på øya. Daglig leder Jørgen Watne Frydnes på Utøya er glad for at flere og flere bruker øya. Han sier at det både er godt og vondt å være der.

– Vi pleier å si at Utøya er basert på tre ord; å minnes, lære og engasjere. Å lære om 22. juli, men samtidig spise is, og gå på kjærlighetsstien og kanskje bli forelsket, sier Frydnes.

Selfies med Erna

Også i Unge Høyre er det duket for sommerleir i disse dager. Onsdag møtes om lag 300 frivillige og unge politikerspirer på Hove utenfor Arendal for femte år på rad. Høydepunktet for mange er besøk av statsminister Erna Solberg, sier generalsekretær i Unge Høyre, Maria Barstad Sanner.

Statsministeren skal holde tale for leirdeltakerne på åpningsdagen onsdag.

– Det er alltid veldig stas. Du merker det på stemningen i hele feltet når man roper opp Erna. Hun setter alltid av godt med tid til selfies og til å prate med alle, det er alltid like hyggelig, sier Barstad Sanner.

I tillegg til Solberg kommer blant andre kunnskaps.- og integreringsminister Jan Tore Sanner og utviklingsminister Nikolai Astrup.

– Det er mange stortingsrepresentanter som har satt av tid. Det er veldig hyggelig. Det blir lave skuldre, og det er gøy å se statsrådene i andre roller enn i dress, sier Maria Barstad Sanner.

Flere leirer

Også flere av de andre partiene arrangerer sommerleir.

Både Venstres Ungdom og Senterpartiets Ungdom holdt sine leirer på Hove i juli, mens FpU arrangerer leir fra 2. til 5. august i Lillesand i Aust-Agder.

MDGs ungdomsparti holder sin sommerleir i samme fylke, fra 6. til 10. august på Risøya.

