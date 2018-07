To sendt til sykehus etter at politibiler kolliderte

innenriks

Det var Dagbladet som meldte om saken først, natt til søndag. Tidlig søndag morgen er det fremdeles ikke klart hva som var årsaken til ulykken, som fant sted rundt klokka 3.15.

– Vi hadde to sivile tjenestebiler på vei, vi kjenner ikke til hastigheten, men det var et prioritert oppdrag etter melding om knivstikking. Begge kjørte utrykning, kom fra hver sin kant, og så kolliderte de med hverandre i et kryss i Thorvald Meyers gate på vei til dette oppdraget i Birkelunden på Grünerløkka, sier operasjonsleder Tor Guldbransen i Oslo politidistrikt til NTB.

To politifolk ble kjørt til sykehus med skader, begge var bevisste, men skadeomfanget er fremdeles ukjent. De to andre tjenestepersonene som var involvert i ulykken framsto ifølge Gulbrandsen som uskadde, men ble brakt til legevakten for en sjekk. Skadestedet er undersøkt og veiene gjenåpnet.

– Det var ingen andre som ble skadd. Andre enheter steppet inn og tok hånd om voldsepisoden i Birkelunden, som viste seg å være en overdrivelse. Det var fire personer der vi fikk kontroll på, ingen kniv, men en av dem hadde et elektrosjokkvåpen. De fire ble bortvist fra stedet, sier operasjonslederen.

(©NTB)