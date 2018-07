Per Sandberg: Reisen til Iran var privat

innenriks

Sandberg kom mandag hjem til Norge etter en ukes reise i Iran som har skapt debatt. Sandberg avviser overfor VG at han har hatt møter med iranske myndigheter eller andre, og understreker at det har vært en «ren ferie».

Til NRK forteller han at feriemålet ble avgjort bare 14 dager før han reiste, fordi hans opprinnelige plan om å reise til Tyrkia gikk i vasken.

– Fiskeriministeren har ikke vært i Iran. Frps første nestleder har ikke vært i Iran. Det er Per Sandberg som har vært på en ren feriereise i Iran. Det tok jeg ad hoq, sier han til Dagsnytt 18.

Ifølge Dagens Næringsliv var departementet ikke informert om at statsråden hadde tenkt seg til Iran, mens Filter Nyheter skriver at Nærings- og fiskeridepartementet ikke var kjent med at Sandberg hadde forandret planer. På spørsmål om han burde informert om endringen i reiseplanene, sier Sandberg at han reiste som privatperson.

– Sikkerheten min var meget godt ivaretatt, sier han.

Overfor mediene skryter han av Iran som reisemål og sier at turismen fra Europa til Iran er økende. I

Habilitetsspørsmål?

Både opposisjonspolitikere og medier stiller dessuten spørsmål ved Sandbergs reisefølge i Iran, en norsk-iransk kvinne som står registrert som eier av et enkeltpersonforetak som blant annet skal drive med «produksjon, utvikling, kjøp og salg herunder eksport av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette».

Sandberg avviser at dette skaper habilitetsproblemer for ham som fiskeriminister. Dette blir først et tema dersom selskapet kan knyttes til en sak som hans departement behandler.

– Man vurderer habiliteten når det er en sak. Det har aldri vært en sak i Fiskeridepartementet eller regjeringen som påvirker dette selskapet, sier han.

Må svare Stortinget

Både Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet varsler at de ønsker at Sandberg skal svare overfor Stortinget.

– En statsråd kan ikke i dagens situasjon tro at han kan reise på privat reise til Iran, sier næringspolitisk talsmann Geir Pollestad (Sp) til NTB.

– En sånn reise kan bli oppfattet negativt i langt viktigere fiskerimarkedet, for eksempel USA, fortsetter han.

Han vil vite hvilke vurderinger som er gjort i forkant av reisen.

– Det forhold at departementet ikke kjente til reisen, kan tyde på at det ikke er gjort noen vurderinger, sier Pollestad.

Norge og andre vestlige land åpnet opp for økt handel og kontakt med Iran etter at landet inngikk en avtale om sitt atomprogram. Men siden har USA trukket seg fra avtalen og president Donald Trump har truet med sanksjoner mot bedrifter fra hele verden som handler med iran.

