Redningsselskapet-skipper vil ha førerkort for vannscooter

innenriks

– Jeg ser mye tullekjøring. Når du kjører en stor vannscooter med høy hastighet, bør du vite hva du gjør, både for din egen del og for andre sin del. Det store problemet er farten. Du blir lett kastet av en vannscooter i bølgene og holder du høy fart, slår du deg kraftig når du treffer vannflaten, sier skipper og koordinator Knut Johansen i Redningsselskapet til Stavanger Aftenblad. Han har ferdes på sjøen i over 30 år. I tillegg kjører han båt for Fjord Event i Ryfylke, og kjører ofte sin private båt.

Han mener Norge bør gjøre som Danmark og innføre eget førerkort for vannscooter. Johansen understreker at han ikke uttaler seg på vegne av Redningsselskapet.

Så langt i år har redningsskøytene hatt åtte oppdrag hvor vannscooter var involvert.

Danmark innførte krav om førerkort for å kjøre vannscooter i fjor, da to kvinner døde etter at båten deres påkjørt av en vannscooter i høy fart. Her i landet er sikkerhet knyttet til vannscooterferdsel aktualisert etter to dødsulykker de siste dagene: ulykken i Arendal natt til søndag, da Vibeke Skofterud omkom, og kollisjonen mellom en vannscooter og en båt på Rosfjorden i Lyngdal i Vest-Agder, da en 16 år gammel gutt mistet livet.

I Danmark er det nå registreringsplikt, forsikringsplikt, økte bøter og kampanjer rettet mot unge om hvor farlig vannscooterkjøring kan være.

(©NTB)