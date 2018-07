Vedum avviser ikke sidebytte i Trøndelag

innenriks

– Det viktigste for Senterpartiet i Trøndelag er å få fylkesordføreren, ikke hvem de samarbeider med, sa Moe til Klassekampen nylig. Han la til at Senterpartiet vurderer et samarbeid med høyresiden i Trøndelag for å oppnå posisjoner og makt.

Uttalelsen er helt ukontroversiell, mener partileder Vedum.

I nye Trøndelag fylkesting styrer Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen med KrF, SV og MDG. Aps Tore O. Sandvik er fylkesordfører. Men Vedum viser til konstitueringen av fylkestinget i Nord-Trøndelag etter lokalvalget 2015.

– Da gikk Ap og Høyre sammen for å holde Senterpartiet utenfor. Det var selvfølgelig surt for oss. Men sånn er det i lokalpolitikken. Lokale forhold gjorde at de mente de valgte rett, uten at det dermed fikk rikspolitiske konsekvenser, sier Vedum til NTB.

Gjennomslag

Fungerende fylkesleder for Trøndelag Ap, Per Olav Hopsø, hevder at Moe er villig til å ofre politikken for posisjoner og sier til Klassekampen at han er bekymret over signalene fra Sp-nestlederen.

– Den bekymringen må være basert på en bevisst misforståelse, tror jeg. Politisk gjennomslag er alltid det viktigste. Posisjoner er ikke viktigst, men det er et middel for gjennomslag. Og da vil allianser gå på kryss og tvers i lokalpolitikken, sier Vedum.

Saker om skolestruktur, sykehjem eller andre lokale tema kan føre til allianser lokalt som ville vært utenkelig på riksplan, mener Sp-lederen.

– Et eksempel er Åmot kommune i mitt eget hjemfylke Hedmark. Der la Frp og SV grunnlaget for at Senterpartiet fikk ordføreren på bekostning av Ap. Dette er lokalpolitikk i praksis, sier Vedum.

Regjeringsvalg fast

Sp-lederen understreker at hans parti står fast på at de ønsker en regjering utgått av Ap og dem selv.

– Det er vi helt tydelige på. Men lokalvalg har ikke noe med stortingsvalg å gjøre. Så dersom vi skulle bytte side i Trøndelag etter 2019-valget, så er ikke det noe rikspolitisk signal. Å dra dette over i rikspolitikken er en overdrivelse og speiler ikke virkeligheten, mener Vedum.

Senterpartiet har ikke tallfestet noe mål om hvor mange ordførere partiet håper på ved lokalvalget 2019.

– Vi håper selvfølgelig på flere enn i dag, fordi vi vet at det gir mer innflytelse. Men vi har et mål om å stille lister i alle landets kommuner og et mål om å bli tredje største parti på landsbasis. Det trengs, særlig med den sentraliseringspolitikken som føres nå, sier Vedum.

