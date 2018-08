Jensen: – Registrerer at Sandberg har vært på ferie i Iran

innenriks

Fiskeriminister Per Sandberg har fått kritikk fra flere hold etter at det ble kjent at han la årets sommerferie til Iran som privatperson sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letenes, uten å orientere Statsministerens kontor tilstrekkelig i forveien.

Frp-leder Siv Jensen kommenterte onsdag Sandbergs reise for første gang i en epost til NRK.

– Jeg registrerer at Per Sandberg har vært på ferie i Iran. Dette endrer ikke på FrPs kritiske holdning til politikken som føres av regimet i Iran, skriver Jensen.

– Vi er svært kritiske til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt den omfattende bruken av dødsstraff. Vi er også kritiske til Irans rolle i flere av konfliktene i regionen, skriver hun videre, uten å framsette verken kritikk eller støtte til Frp-nestlederens reise.

Sandberg reiste til Iran med Bahareh Letnes (28). Hun kom til Norge som asylsøker på 2000-tallet og fikk etter flere avslag opphold. Letnes er i dag norsk statsborger. Jensen opplyser at Sandberg vil svare Stortinget om spørsmål rundt habilitet.

– Jeg oppfatter at Per Sandberg vil være årvåken og vurdere sin egen habilitet om det kommer noen sak som har betydning for eller omfatter selskapet som er etablert av kvinnen han reiste til Iran sammen med. Per har også gjort det klart at han vil svare Stortinget for å sikre at de har informasjon om hans habilitet, sier Jensen til Dagbladet.

(©NTB)