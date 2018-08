Obduksjonsrapport: Sunniva Ødegård ble drept

innenriks

Ødegård ble funnet død på en gangvei like ved hjemmet på Varhaug i Hå kommune like over klokka 3 natt til mandag. Politiet har vært tydelig på at de har jobbet ut ifra en hypotese om at hun ble drept, og dette er nå bekreftet.

Spor på stedet der jenta ble funnet død, ga politiet med en gang indikasjoner på at det var skjedd et drap. Det blir nå bekreftet av den foreløpige obduksjonsrapporten, opplyser seksjonsleder Bjørn Kåre Dahl ved Sørvest politidistrikt til TV 2.

Politiet vil ikke gå inn på nærmere detaljer rundt obduksjonsrapporten, skriver kanalen videre.

17-åringen fra Varhaug som er pågrepet for drapet, erkjenner ikke straffskyld for drapet.