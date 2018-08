Brannmann som døde i Akershus hadde ikke opplæring i å slokke skogbrann

innenriks

Skogbrannen i Nes i Akershus i midten av juli var 33-åringens første slokkeoppdrag, bekrefter brannsjef John Arne Karlsen i Øvre Romerike brann og redning overfor VG. Han hadde fått den obligatoriske grunnopplæringen, men ikke for slokking av skogbrann, ifølge den foreløpige tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet.

Mannen ble ansatt ved brannstasjonen på Eidsvoll i januar og har bakgrunn fra Forsvaret. Han var alene og hadde ikke røykmaske på seg da han ble funnet liggende på bakken. Dagen etter døde han på Ullevål sykehus.

I tilsynsrapporten kommer det fram at det var få personer fra mannskapet som var ute på slokkingen som hadde den spesifikke skogbrann-opplæringen.

Det ble opprinnelig opplyst at dødsfallet trolig hadde sammenheng med at mannen fikk et akutt helseproblem. Tilsynsleder Tommy Pedersen sier det er uavklart om dødsfallet har noen sammenheng med arbeidet brannmannen utførte dagen før han døde.

Seksjon for økonomi og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt etterforsker arbeidsulykken. I samarbeid med Arbeidstilsynet undersøker de blant annet forholdene brannmannen jobbet under.

