Til NRK opplyser Sysselmannen på Svalbard at det er sendt et helikopter for å hjelpe mannskapet.

– Motoren har sviktet, og seilet er spjæret så de har ikke lenger noen fremdrift. Det blåser frisk bris og liten kuling i området, men alle om bord skal være i god form, opplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge.

