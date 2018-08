innenriks

Politiet fikk melding om brannen klokka 5.05. Klokka 6.30 melder de at det er kontroll på brannen og at det ikke er fare for spredning.

– Bygningen inneholdt storfe. De fleste ble reddet ut, men vi har ikke full oversikt ennå. En veterinær er på vei til stedet for å ta av seg minst 2 brannskadde kyr, skriver politiet i Sørvest på Twitter.

Politiet bekrefter at bygningen er totalskadd, og at ingen mennesker er kommet til skade.

