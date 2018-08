Latteren satt løst under minnestunden for Thorvald Stoltenberg

innenriks

Åse Kleveland satte tonen da hun åpnet minnestunden med å fortelle at Stoltenberg da det gikk mot slutten selv hadde gjort et klart at hans minnestund skulle være gøy.

Barnebarna Matias og Emil Aas Stoltenberg fulgte opp med blant annet å fortelle hvordan bestefaren hadde kjeftet og bedt om at de ikke måtte bruke for mye tid på aviser. Selv om han selv leste dem alle.

Kaniner og flyktninger

Og ikke minst berettet de om hvordan bestefaren alltid hadde en god historie på lur.

– Han fortalte oss om da han drev kaninfarm i bakgården i Inkognitogata, om da han hjalp ungarske flyktninger til Norge i 1956, eller da han sov i en potetåker på Hankø i kjole og hvitt, sa Mathias Stoltenberg.

Under minnestunden etter Stoltenbergs bisettelse i Oslo domkirke var tiden inne for at andre fortalte sine historier.

Deilig sleip overtalelse

Lars Lillo-Stenberg røpet følgende om da han møtte Stoltenberg for å diskutere prosjektet med Nini-boka.

– Thorvald åpnet med å si at han ofte hadde angret rett etter å ha sagt ja til et oppdrag. Etter å ha gjennomført det, angret han aldri. Det opplevde jeg som en fin, klok og deilig sleip måte å overtale meg på, sa Lillo-Stenberg til latter fra de over 400 som hadde møtt fram.

Fjernarkivet

Stoltenbergs engasjement for menneskerettigheter, konfliktløsning og nødhjelp var rød tråd da Ap-veteranene Jan Egeland, Bjørn Tore Godal og Kai Eide holdt sine taler.

Godal, som i likhet med Stoltenberg har vært utenriksminister, høstet latter da han fortalte om en gang han skulle ha tak i et topp hemmeligstemplet dokument i Utenriksdepartementet. Han fikk vite at det befant seg i fjernarkivet.

– Fjernarkivet! spurte jeg, og fikk vite at «ja, det var Thorvalds reiseveske. Og han var på en to uker lang reise».

Omvendt diplomati

Egeland slo fast at det ikke hadde vært noen Osloavtale eller noe norsk fredsdiplomati uten Stoltenberg.

– Diplomatiet preges for ofte av at noen spør «kan dette gå galt?» Er svaret nei, blir det heller ikke noe forsøk. Men Thorvald snudde på det og spurte «kan det gå bra?". Var svaret ja, så forsøkte vi, sa Egeland.

Utøya og rusverdighet

AUF-leder Mani Hussaini mente at «sammen med AUF var Thorvald partiets salt».

– Selv om han aldri var medlem i AUF, utviklet han et stort engasjement for ungdomsorganisasjonen, og var ofte på Utøya – sa Hussaini, som også pekte på Stoltenbergs engasjement for en ny ruspolitikk.

Arild Knutsen, som jobber for rusavhengiges rettigheter, sa rett ut at Thorvald Stoltenberg er det fineste mennesket han har møtt.

– Sammen med Nini dro vi ut og holdt foredrag om rusavhengighet og ruspolitikk. Det var noe nytt og unikt, og deres åpenhet har hatt en ufattelig stor betydning. Thorvald ga aldri opp, og hans arbeid er det viktigste som er skjedd i kampen for å bekjempe skam, sa Knutsen blant annet.

Knutsen ga Stoltenberg æren for at ansvaret for ruspolitikken er flyttet fra Justisdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Hans engasjement i alt han gjorde handlet om mennesker, og at alle mennesker er like mye verdt, avsluttet Knutsen til dagens lengste applaus.

Sang om bestefaren

Jens Stoltenbergs datter Catharina Stoltenberg, mintes bestefaren gjennom sang.

Sammen med sin danske kjæreste Søren Gregersen spilte hun låten Speed of the sound of loneliness, som Thorvald Stoltenbergs datter Nini Stoltenberg i sin tid valgte for begravelsen til sin kjæreste.

– Den kan også handle om Thorvald som leter etter Nini, sa Catharina Stoltenberg.

Det var også allsang i tillegg til musikalske innslag ved Lillo-Stenberg, Arve Tellefsen og Kjetil Bjerkestrand under minnestunden.

