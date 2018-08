Sandberg: – Jeg burde varslet i forkant

innenriks

Sandberg har fått bred kritikk for å ha lagt årets sommerferie til Iran som privatperson, sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes, uten å orientere Statsministerens kontor tilstrekkelig i forveien.

– Jeg orienterte departementet dagen etter at jeg ankom Iran, og Statsministerens kontor dagen derpå, opplyste Sandberg til NTB tirsdag.

Onsdag sa statsminister Erna Solberg (H) at fiskeriministeren brøt regelverket og at han har forstått at det har vært et brudd. Det erkjenner han nå selv til Dagens Næringsliv.

– I ettertid ser jeg at jeg burde varslet i forkant, sier han.

Flere har stilt spørsmål ved sikkerhetsvurderingene som ble gjort i forkant av ferieturen. Sandberg har opplyst at han vurderte sikkerheten selv og viser til at han var på besøk i Iran i 2016.

