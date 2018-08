Vernet område i Tønsberg truet etter større utslipp

innenriks

– Vi vet ikke hvor forurensingen stammer fra. Det er et petroleumsprodukt som med stor sannsynlighet har blitt ført med overvannet ut i Vellebekken etter regnbygene, sier Einar Flogeland i Vestfold interkommunale brannvesen.

Brannmannskapene fant døde ender, ål og en stor mengde småfisk da det ble iverksatt en stor aksjon i 18-tiden onsdag kveld.

Kystverket, Fylkesmannen og teknisk vakt i kommunen er varslet. Politiet jobber med å finne ut hvem som står bak forurensningen, som kan få alvorlige konsekvenser for dyrelivet i det spesielle våtmarksområdet.

– Brun guffe

Det kan dreie seg om et større utslipp diesel med ukjent opphav. Brannvesenet skriver på sin Facebook-side at det lukter kraftig av diesel av «brun guffe» som kunne ses i Vellebekken, som renner ut i Presterødkilen sør i Tønsberg. Det luktet også kraftig fra overvannskummer tilknyttet rør som munner ut i bekken.

Vellebekken leder ut i naturreservatet Presterødkilen, som er oppført på Ramsar-konvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder.

– Området er spesielt vernet for trekkfuglene. I Presterødkilen finner de næring og hviler både når de kommer og når de drar. For alle trekkfuglene og vadefuglene er mudderlagene i kilen ekstremt næringsrike. En forurensning her kan drepe næringsgrunnlaget for alle fugler. Dette er kritisk, sier ornitolog Ragnar Syvertsen som bistår Fylkesmannen i Vestfold.

Vanskelig arbeid

Brannvesenet opplyser at situasjonen er under kontroll, og at det ikke er fare for ytterligere utslipp. Utløpet fra overvannskummene i Vellebekken blir plugget torsdag morgen, og det er satt opp en rekke barrierer med absorberende lenser flere steder.

– I tillegg har vi med gummibåt brukt barkblåser til å spre oljebark i flere hundre meter av bekken. Vår største utfordring er at det har kommet forurensning ut i Ramsarområdet. Her er det svært vanskelig å aksjonere, sier, sier Flogeland.

Torsdag morgen vil brannvesenet drøfte strategier for hvordan de kan hindre mest mulig forurensningsskader.

(©NTB)