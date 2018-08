Per Sandbergs kjæreste avviser kontakt med regimet i Iran

innenriks

Sandberg og Letnes avviste et påstått samboerskap da de for første gang stilte sammen til et intervju i Dagsnytt 18 på NRK fredag kveld.

Letnes sier hun flere ganger har besøkt Sandberg i regjeringsleiligheten, men de to har hver sine adresser i Folkeregisteret.

– Men nå som NRK har slått fast en usannhet som en sannhet, så kan det godt hende at vi flytter sammen, sier Sandberg.

– Fest i etterretningen

Ifølge Fiskeribladet er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) blant Sandbergs naboer i leilighetskomplekset på Gimle i Oslo. Etterretningsekspert og tidligere leder for E-tjenestens avdeling E14 Ola Kaldager er kritisk:

– Hvis hun er involvert i iransk etterretning, er det nok fest i hovedkvarteret i Iran, sier han til Fiskeribladet, som hevder å ha flere kilder på at de to bor sammen.

Han mener det forteller om en banal og naiv holdning, og understreker at Iran bruker store ressurser på kilder i vestlige land for å overvåke dissidenter.

Avviser tilknytning

Selv avviser Letnes noen som helst forbindelse med regimet i Iran.

– Det er blitt sagt mye usant om meg denne uken. Først lo jeg av det, men så ble jeg lei meg og redd. Det har vært sterke påstander og drapstrusler, sa hun i NRK-intervjuet.

– Jeg har ikke noe forhold til og ikke noen tilknytning til regimet, sa hun videre, og forklarte deltakelse på feiringer i regi av den iranske ambassaden med at hun blant annet jobber med formidling av iransk kultur i Norge.

At hun har publisert bilder av seg selv og Sandberg på sosiale medier der håret ikke er tildekket, forklarte hun med at hun av og til lar hijaben falle og at det ikke var politi eller moralpoliti til stede de gangene det skjedde.

– Det er uansett en misforståelse at Iran er hundre prosent styrt etter sharialover. Kanskje er det et innslag på 20–30 prosent. Jeg kan også fortelle om pisking. Men det er et fåtall tilfeller i et land med 85 millioner innbyggere, sa hun blant annet.

Varslet ikke

Sandbergs tur til Iran med Letnes, som flyktet til Norge på 2000-tallet, har ikke bare utløst kritikk fra sikkerhetseksperter, men også ført til skriftlige spørsmål fra Stortinget og storm internt i partiet.

Sandberg varslet heller ikke Statsministerens kontor om turen på forhånd, slik han har plikt til. Samtidig tok han med seg jobbtelefonen sin, noe som ifølge sikkerhetseksperter utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Flere mener det er svært sannsynlig at telefonen hans er blitt hacket av iransk etterretning.

Sandberg sier at han forstår mye av kritikken, og at han «både på innpust og utpust innrømmer å ha brutt retningslinjer».

Telefonen inndratt

Telefonen som Sandberg hadde med til Iran, får han aldri se igjen.

– Det er rutine at denne type telefoner dras inn, sier Sandberg – som tidligere fredag også bekreftet at samme telefon hadde vært med på en tur til Kina i slutten av mai.

Sandberg har ikke informasjon om Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har funnet noe på telefonen, og forventer heller ikke å bli informert om undersøkelsene.

– Men jeg er sikker på at om de finner noe, vil de gjerne bruke det, sier han.

Ikke tillitvekkende

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at måten Sandberg snakker om ansvaret for sikkerhet på reise ikke er tillitvekkende.

– Dette er en veldig alvorlig sak. Jeg mener den er blitt bagatellisert, først av Sandberg, men også av statsminister Erna Solberg (H), sier han til NTB.

Støre omtaler iransk etterretning som «i eliteserien» når det gjelder å bryte seg inn i andre lands datasystemer.

Sandbergs partikollega på Stortinget og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Christian Tybring-Gjedde, sier til NTB at han ble overrasket over hvor raskt statsministeren konkluderte da hun tirsdag uttalte at det er lov å gjøre feil.

– Det må jo være en grense for hvor store feil man kan gjøre, sier Tybring-Gjedde. Han mener at Solberg må vurdere om Sandberg kan fortsette som fiskeriminister etter dette.

Har lært, reiser igjen

Sandberg sier at han har lært av de siste dagene. Han reiser gjerne på ferie til Iran på nytt hvis han får muligheten.

– Men da varsler jeg, og jeg tar ikke med jobbtelefon, sier Sandberg, som flere ganger gjentok at han ikke bifaller Irans styresett. Det er landet og folket han har villet fremsnakke.

– Men det er også nyanser her. Jeg så mange par som gikk hånd i hånd, og besøkte kafeer for eksempel, sier han.

(©NTB)