Varhaug-drapet: Politiet vet hvor Sunniva Ødegård (13) ble drept

Det var natt til mandag at Sunniva Ødegård (13) ble funnet død på en sti på Varhaug i Hå kommune. En 17-åring er siktet i saken.

– Noen skrev at vi ikke visste hvor åstedet var, og det var ikke helt sånn. Vi har en formening om hvor åstedet er, ingen trenger å tvile på det. Men vi kommer ikke til å si hva vi tror foreløpig, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl til Dagbladet.

Fredag formiddag ble den siktede 17-åringen overført til Bjørgvin fengsel i Bergen, sier Dahl til Stavanger Aftenblad.

Nektet avhør

Torsdag ble det gjort nok et forsøk på å avhøre den siktede 17-åringen, men han nektet å snakke med etterforskerne. Nå vil etterforskerne ikke gjøre noe nytt forsøk på å snakke med gutten før over helgen.

– Han står fast på sin første forklaring. Politiet vil forsøke å avhøre siktede på nytt tidlig neste uke, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet har uttalt at de ønsker å komme i kontakt med et par i 20-årene som skal ha gått tur i nærheten av funnstedet. Videre forteller de at vil trappe ned etterforskningen i helga.

– Det gjenstår fortsatt en del arbeid, men politiet har god oversikt i denne saken, sier Dahl i en pressemelding fredag formiddag.

Var på stedet

Den lokale gutten fra Varhaug har fortalt politiet at han var på stedet der Sunniva Ødegård ble funnet, men han nekter for å ha begått drap. Torsdag uttalte politiadvokat Herdis Traa til Jærbladet at politiet mener mistanken mot 17-åringen er styrket.

– Vi mener saken mot ham er styrket på bakgrunn av beviser som har kommet fram, sier politiadvokaten.

Sunniva Ødegård skal bisettes i Varhaug kirke fredag 10. august, opplyser prest Gaute Øgreid Rasmussen til Stavanger Aftenblad.

