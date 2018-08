Tre fløyet til sykehus etter ulykke i Nordland

innenriks

Ulykken fant sted lørdag ettermiddag på fylkesvei 17 mellom Glomfjord og Neverdal. De tre inni bilen kom seg ut av kjøretøyet, for så å bli behandlet av helsepersonell på stedet. Politiet opplyser at det er snakk om tre voksne menn, deriblant en sjåfør i 30-årene.

De har ikke livstruende skader.

– Bilen som havnet i havet møtte en bobil, som kom noe brått på. Det kan virke som veien ble for trang, noe som førte til at personbilen kjørte i autovernet for så å havne i vannet, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til Avisa Nordland.

Til NTB sier Nilsson at de om bord i bobilen betraktes som vitner i saken. Politiet har opplysninger som tyder på at bilen som havnet i vannet, holdt høy hastighet.

– Spor på stedet tydet på at den kjørte ut i grøfta og kolliderte i fjellveggen, før sjåføren forsøkte å styre i motsatt retning og kjørte gjennom autovernet og ut i havet, sier Nilsson.

Fylkesvei 17 ble stengt ved stedet der det lørdag kveld foregår bilberging.

