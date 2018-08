Roald Amundsens polarskip Maud tilbake i Norge etter 100 år

innenriks

Vraket av det gamle polarskipet ble mandag formiddag slept inn i Vågen i Bergen. Sist skipet lå i en norsk havn, sto Roald Amundsen om bord.

Det er prosjektet «Maud Returns Home» som har stått bak hevingen og fraktingen av Amundsens polarskip, som har ligget i nesten 90 år halvveis under vann på en strandkant nord i Canada.

– For oss er dette spesielt. Vi har holdt på i veldig mange år med å få til dette prosjektet. Det er viktig historie som kan bli synliggjort. Hele båten er veldig tæret av tiden, men til å være en 100 år gammel båt som har ligget på havets bunn i 90 år, er den i god forfatning. Det er ikke råte i noe av treet, sier prosjektleder Jan Wanggaard til Bergens Tidende.

Nordøstpassasjen

På sin berømte sydpolferd i 1910–1912 fikk Amundsen låne Fridtjof Nansens skip Fram. I forkant av sin neste ekspedisjon derimot, fikk Amundsen bygd sitt helt eget polarskip, Maud, som ble bygd av båtbygger Christian Jensen i Vollen i Asker.

Amundsen seilte ut fra Christiania i 1918 med et mannskap som inkluderte Oscar Wisting og Helmer Hanssen, som begge var med på sydpolsferden. Målet var å drive til Nordpolen, men etter flere år fast i isen, seilte de gjennom Nordøstpassasjen, sjøveien nord for Russland mellom Europa og østkysten av Asia.

Ekspedisjonen ble forsinket i flere år av ulike årsaker, og Maud endte til slutt opp i Nome i Alaska i 1925. Amundsen solgte skipet til Hudson's Bay Company, og skipet forliste til slutt i 1930 i Cambridge Bay i nordvestpassasjen, nord i Canada. Der har Maud ligget som vrak ved en strandkant i nærmere 90 år og blitt en attraksjon for dykkere.

Tilbake til Asker

I 1990 ble vraket kjøpt av Asker kommune for én dollar, og prosjektet «Maud Returns Home» startet i 2011 med mål om å få polarskipet hjem til Asker

I 2016 ble vraket hevet og har ligget på Grønland siden i fjor. 23. juni i år ble skipet slept fra vestkysten av Grønland og nådde søndag kveld omsider norske farvann.

Maud skal nå slepes langs norskekysten for å vises fram, før det lørdag 18. august omsider ankommer Vollen i Asker, hvor det hele startet for over 100 år siden. Der skal det etter planen bygges et museum for polarskipet.

(©NTB)