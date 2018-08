Sivilforsvaret med rekordmange oppdrag i sommer

innenriks

Hittil i 2018 har det vært 1866 skogbranner i innmark og utmark, noe som er flere hundre flere enn i 2017, skriver NRK.

Av Sivilforsvarets 102 oppdrag i juli, gjaldt hele 86 skogbranner. Der gjennomsnittlig antall innsatstimer de siste årene har ligget på 42.000 timer for et helt år for Sivilforsvaret, måtte de legge ned hele 54.098 innsatstimer bare i juli.

– Jeg er stolt og takknemlig for innsatsen som tjenestepliktige kvinner og menn, samt fast ansatte i Sivilforsvaret, har lagt ned i forbindelse med skogbrannene i sommer, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap (DSB).

Flest innsatser har Sivilforsvaret hatt i Telemark og Buskerud, med henholdsvis 16 og 14 oppdrag.

