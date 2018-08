Muslimsk vikar fikk ikke fortsette etter å ha nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger

innenriks

Den religiøse mannen i 40-årene har klaget skolen og Nav inn for Diskrimineringsnemnda etter at han ikke fikk fortsette som ventet i et vikariat som lærer og assistent på aktivitetsskolen, skriver Dagsavisen. Tidligere rektor, Bente Alfheim, ved Ekeberg barneskole husker saken godt og sier temaet var oppe flere ganger.

– Vi sa hele tiden at det var et problem, vi sa aldri at vi aksepterte det. Vi var likevel åpne for inkludering og ville gi ham en mulighet, forklarer hun.

Hun sier det kom klager fra kvinnelige lærerkolleger som følte seg krenket over at han ikke ville ta dem i hånden. Den tidligere rektoren kan ikke se hvordan hun kunne forsvare at en ansatt på skolen ikke vil hilse på kvinner.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) støtter skolens avgjørelse om ikke å forlenge vikariatet. Han mener at det å ikke ville håndhilse av religiøse årsaker ikke skal være praksis Oslo kommune skal støtte.

– Man skal ikke kunne unngå å ta på et annet menneske fordi man av religiøse grunner finner det uakseptabelt, sier byrådslederen til NRK.

Diskrimineringsnemnda opplyser til Dagsavisen at klagene trolig vil bli behandlet i oktober og at en avgjørelse kan ventes i november.

Saken er ikke unik. I april slo den øverste ankedomstolen i Frankrike fast at en muslimsk kvinne likevel ikke skulle innvilges fransk statsborgerskap etter at hun nektet å håndhilse på to framstående representanter for fransk offentlighet under en statsborgerskapsseremoni.

Myndighetene mener dette var bevis for at hun «ikke var blitt assimilert inn i det franske samfunnet». Dette er en begrunnelse som myndighetene etter lovverket kan bruke for å avvise statsborgerskap til ektefellen av en fransk statsborger.

