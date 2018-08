innenriks

Cuovddatmohkki i Finnmark kan skilte med nattens laveste temperatur, med minus 0,4 grader. I Dividalen i Troms ble det målt minus 0,3, skriver meteorologene på Twitter.

Så sent som for en snau uke siden ble det målt tropenatt – altså at temperaturen ikke faller under 20 grader – flere steder i Finnmark.

