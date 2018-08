Statsministeren utelukker ikke krisepakke til bøndene

innenriks

– Det jeg og landbruksministeren har sagt, er at det ikke er aktuelt med en krisepakke nå, og vi legger vekt på nå, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Statsministeren og landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) besøkte onsdag den tørkerammede gården til bonde Lars Egil Lauten på Kløfta i Akershus. Sammen med Bondelaget og Småbrukarlaget fikk statsrådene omvisning på Lautens gård, som er hardt rammet av tørken. Lauten risikerer å ikke ha tilstrekkelig fôr til dyra.

Møtet kommer etter en sommer hvor tørken har gitt svært dårlige avlinger for bøndene. Regjeringen har allerede iverksatt flere tiltak for å bøte på situasjonen. Men bøndene mener at det må ekstra penger til gjennom en krisepakke for å hindre at norsk matproduksjon lider større tap og at det gjøres uopprettelig skade.

– Vi kan ikke begynne med pengene

Paradoksalt nok bøttet regnet ned da bondeorganisasjonene skulle vise Solberg og Dale hvordan tørken påvirker bøndene.

Statsministeren utelukket hun ikke en krisepakke, men la vekt på at det først må jobbes for å få oversikt over situasjonen. En eventuell krisepakke må så ses i sammenheng med en reforhandling av jordbruksavtalen.

– Vi kan ikke begynne med pengesummene. Vi må begynne med å se på hvilke tiltak som kan nå bøndene best, sa statsministeren.

Landbruksminister Dale sier at de nå holder på med å kartlegge omfanget av tørken og vurdere eventuelle nye tiltak.

– Det blir ikke noe konklusjon fra vår side før vi har gjort grunnlagsarbeidet. Det pågår for fullt, og når det er fullført i løpet av denne måneden, vil vi være i posisjon til å diskutere dette med organisasjonene i landbruket, sier Dale.

– Ikke godt nok

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er ikke beroliget av signalene fra Solberg og Dale.

– Dette er ikke godt nok. Vi hadde forventet at regjeringen stiller med en krisepakke nå straks, sier Bartnes.

Han mener det også er feil at man foreløpig ikke har god nok kunnskap om skadeomfanget av tørken.

– Både vi og myndighetene har et godt grunnlag. Det vi har krevd, er å styrke avlingsskadeordningen vesentlig for grovfôr, etablere en kompensasjon for tap av beite og at det gis et økonomisk handlingsrom for økende kostnader for transport og fôr, sier Bartnes.

Stortingsflertall for krisepakke

På Stortinget har Ap, Sp, SV, Rødt og KrF signalisert at de er positive til en krisepakke. Dermed kan stortingsflertallet i siste instans banke igjennom en krisepakke dersom ikke regjeringen blir enige med landbruket.

Statsminister Solberg understreker at en tilleggsbevilgning til bøndene uansett må behandles av Stortinget.

– Stortinget får mulighet til å si sin mening om tiltakene. Men først må regjeringen og bøndene snakke sammen for å målrette eventuelle nye midler på en god måte, sier hun.

(©NTB)