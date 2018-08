Avhør av drapssiktet 17-åring i Varhaug-saken fortsetter

innenriks

Etter en ukes taushet startet den drapssiktede 17-åringen å forklare seg for politiet tirsdag. Avhøret varte hele onsdagen og fortsetter torsdag, melder politiet i Rogaland.

– Vi er ikke ferdig med å avhøre siktede, og vi håper å fortsette i morgen. Vi ønsker ennå ikke å kommentere innholdet i avhøret, sa etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl i Sørvest politidistrikt onsdag kveld.

Det har knyttet seg betydelig spenning til om den 17 år gamle drapssiktede gutten i det hele tatt ville la seg avhøre, siden han for en ukes tid siden avbrøt sin politiforklaring og etterpå har nektet å svare på flere spørsmål fra etterforskerne. Han sitter varetektsfengslet i Bjørgvin fengsel, hvor avhørene foregår.

Dahl ønsket ikke å kommentere innholdet i avhøret onsdag kveld.

Den drapssiktede 17-åringen har nektet for å ha noe med drapet på Sunniva Ødegård å gjøre og skal ha gitt uttrykk for at han regner med å bli sjekket ut av saken etter hvert som etterforskningen skrider fram. Politiet føler seg derimot sikre på at det er rett mann som er mistenkt for drapet og har fram til avhørene startet framstått som sikrere i sin sak.

