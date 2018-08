Mann pågrepet for drapstrusler mot kvinne på Hadeland

innenriks

Politiet ble varslet like over klokken 23 onsdag da mannen oppsøkte kvinnen ved hennes bopel etter å ha framsatt trusler mot henne og hennes familie.

– Vi tok truslene alvorlig. Fordi han oppsøkte dem, fryktet vi at det kunne eskalere, sier operasjonsleder Atle B. Von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Han tilføyer at mannen er godt kjent for politiet for flere forhold tidligere, blant annet forulemping av offentlig tjenestemann og trusler lignende det han framsatte onsdag.

Mannen ble pågrepet et lite stykke fra kvinnens bopel. Også hun er i 50-årene.

Politiet kjenner ikke på nåværende tidspunkt til om det er relasjoner mellom den fornærmede og den mistenkte.

