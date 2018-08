TV 2 avviser kuttplaner ved lokalkontorene

innenriks

Bergens Tidende har fått innsyn i en epost sendt til Kulturdepartementet fra TV2s juridiske direktør Tomas Myrbostad, som tar for seg forhandlingene om en ny kommersiell allmennkringkasteravtale. Myrbostad advarer i eposten mot konsekvensene av regjeringens krav, som innebærer at kanalen ikke lenger kan regne de ansatte ved lokalkontorene inn under hovedkontoret i Bergen.

«Dersom lokalkontorene blir tilregnet hovedredaksjonen (i Bergen red.anm.), vil TV 2 dermed ha insentiv til å opprettholde eller styrke denne tilstedeværelsen i avtaleperioden, mens det motsatte vil skje dersom lokalkontorene ikke regnes med til hovedredaksjonen», Myrbostad.

– Udramatisk

TV 2 avviser at de har noen som helst planer om å kutte i lokalkontorene.

– Vi opplever at dette er en ganske udramatisk dialog mellom TV 2 og Kulturdepartementet der vi fremlegger vårt syn på hvor distriktskontorene skal tilhøre. Utgangspunktet er en intensjon fra myndighetene om å sikre en sterk hovedredaksjon i Bergen og sikre at det er en bred dekning i Norge. Da argumenterte vi for at de som tilhører distriktskontorene ikke skal regnes inn under Oslo. Og det har vi ikke opplevd vesentlig uenighet om, sier TV 2-direktør Olav T. Sandnes til NTB.

Kan ikke utelukke

Han kan si følgende om den framtidige bemanningen.

– Jeg tror at de fleste av oss i mediebransjen etter hvert vet at det har vært store endringer. Og når det gjelder en allmennkringkasteravtale med et langt perspektiv, på fem år, så sier det seg selv at det er mye vi ikke vet. Vi kan ikke utelukke at nye endringer vil ramme TV 2, slik det har rammet de fleste mediebedriftene, inkludert TV 2. Men jeg kan avkrefte at det foreligger planer om kutt i TV 2 – heller ikke på distriktskontorene, sier Sandnes.

2016 ble et år med store nedbemanninger i kanalen, og det er i dag kun sju gjenværende reportere ved kanalens lokalkontorer, fordelt på Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Stavanger og Hamar.

(©NTB)