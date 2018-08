Takstillas i Tollbugata ved Oslo S har kollapset

innenriks

– Dette er et stort stillas, så folk i nærheten bes trekke vekk, tvitrer politiet.

– Nedre del av Tollbugata sperres. Fred. Olsens gate/ Prinsens gate sperres inn mot Tollbugata. Også kollektivt rammes av disse sperringene. Området som anses utsatt, er evakuert, og arbeid for å sikre stillaset er i gang, skriver politiet videre.

NTB har utsikt mot stillaset, som er satt opp rundt Tollboden, fra redaksjonslokalene sine. Man kan tydelig se at deler av takstillaset har kollapset i vinden, mens en hvit presenning over taket også ser ut til å ha røket i vinden.

På Oslo lufthavn har det blåst av plater fra vakttårnet og truffet en bil. Det gjør ifølge NRK at alle nå må parkere bilene sine i parkeringshusene. Det har også blåst av takplater fra flere hus i Oslo.

I hovedstaden har det blåst av takplater blant annet i på Kalbakken kjøpesenter og i Ringgata. En stor plate har falt ned på Tøyen, og i Bygdøy allé 14 raser det takstein, melder NRK. På Bogerud har et tre falt over en parket bil, men ingen er skadd.

– Over hele distriktet har vi fått meldinger om at vinden herjer. Flere trær som har falt over veien, nå sist på E18 inngående ved Høvik hvor et tre har truffet en bil. Ingen personskade. Politiet rykker ut. Brannvesen og VTS jobber også med opprydning, tvitrer politiet.

