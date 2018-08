Tidligere stortingsrepresentant reddet fra holme: – Helt på grensen til at det gikk bra

innenriks

Tirsdag kveld la Stangeland ut på en båttur. Onsdag ble det iverksatt en leteaksjon etter at båten hans ble funnet tom med motoren i gang mellom Stolmen og Fugløysundet i Austevoll kommune. En halvtime senere ble Stangeland funnet på en holme. Han hadde greid å svømme dit etter han hadde falt i sjøen kvelden i forveien.

På en pressekonferanse på Haukeland sykehus fredag fortalte den spreke 77-åringen at han hadde ligget i vannet en times tid før han greide å svømme i land på holmen, skriver Bergens Tidende.

– Jeg overlevde fordi jeg har god helse, er en god svømmer og ikke fikk panikk, fortalte Stangeland, men påpekte at det var helt på grensen til at det gikk bra.

For å greie svømmeturen til holmen måtte han kle av seg det meste av klær i vannet. Ekspolitikeren har blant annet vært president for Redningsselskapet i seks år. Han mener det å kunne kle av seg i vannet burde være obligatorisk på svømmeopplæring. Mangelen på klær gjorde derimot at han ble funnet sterkt nedkjølt på holmen.

– Jeg måtte si til meg selv dette må jeg klare. Sier du noe annet gir du opp. Det var et tidspunkt der jeg så andre ting i landskapet enn det som var der, bemerket Stangeland om oppholdet på holmen.

Stangeland (77) var stortingsrepresentant for Senterpartiet fra 1985 til 1997. Før dette var han ordfører på Austevoll fra 1975 til 1981. Stangeland har sittet i en rekke næringslivsstyrer og eier en stor del av aksjene i Bergen Group ASA.

