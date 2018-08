Flom og ras stenger en rekke veier på Vestlandet

innenriks

Store mengder nedbør påvirker trafikken på Vestlandet, spesielt i Møre og Romsdal.

Blant annet er Fylkesvei 550 mellom Odda og Utne stengt ved Eitrheim grunnet oversvømmelse.

– Ifølge entreprenørene på stedet er det et relativt stort ras som har gått i Eitrheimselva. Det gjør at elven ikke går som den skal. Den går over veien i stedet for under veien, sier trafikkoperatør Hanne Norheim i Vegtrafikksentralen til NRK.

Oppryddingen vil starte klokken 8 lørdag morgen.

I tillegg er Fylkesvei 63 Trollstigen i Rauma, Fylkesvei 693 ved Spirefossen i Gloppen, Fylkesvei 173 ved Gråfonna, Fylkesvei 191 ved Sandoddtunnelen, Fylkesvei 666 ved Rotvika og Fylkesvei 242 mellom Aurlandsvangen og Skjerdal stengt som følge av uværet.

