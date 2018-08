Politiet avsluttet søk etter savnet kvinne i havnebassenget i Skien

innenriks

Over 100 personer deltok i søket etter kvinnen etter at hun ble meldt savnet fra en båt lørdag morgen. Hun skal ha falt i vannet i forbindelse med at hun skulle gå i land i den indre delen av havnebassenget i Skien sentrum. Etter å ha lett i 12 timer, avsluttet politiet søket ved 18-tiden lørdag kveld.

– Søket er avsluttet. Det er ikke lenger noen mulighet for å finne vedkommende i live, så vi vil gjenoppta søket i løpet av helga eller på mandag når vi får tak i rett utstyr, sier operasjonsleder Marianne Mørk i Sørøst politidistrikt til NTB.

Hun sier det stedvis er sterk strøm i området og at letingen har gått helt fra Skien sentrum, ned Skienselva og helt ned mot sjøen.

Familien til den savnede kvinnen ble lørdag orientert om det som var skjedd.

Politiet sa lørdag morgen at kvinnen skal ha vært i båten med en mann i 50-årene. Han forsøkte å finne kvinnen etter hun forlot båten. Da han ikke fant henne, tok han kontakt med politiet. Mannen har opplyst at begge var beruset.

Politiet gjorde tekniske undersøkelser i båten lørdag, men friga denne ut på ettermiddagen etter at sporsikringen var avsluttet.

– Det er foreløpig ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, men på dette stadiet holder vi alle muligheter åpne, sa Mørk i 16-tiden.

Politiet ble varslet klokken 5.55, og det ble også satt inn et Seaking-helikopter i søket.

