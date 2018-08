Uværet som herjet Østlandet fredag treffer Nordland lørdag

innenriks

Lavtrykket som fredag skapte betydelige problemer på Østlandet, har beveget seg nordover. I løpet av natten har Trøndelag opplevd liten storm på kysten og sterk kuling. Lørdag står Nordland for tur.

– Vi har et moderat farenivå for nedbør, men et alvorlig farenivå for vind i Nordland i løpet av lørdagen, opplyser vakthavende meteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt til NTB lørdag morgen.

Det er spesielt vindkast som kan forårsake problemer for folk.

– Vi forventer sterk kuling og liten storm på kysten på Helgeland først på dagen. Det kan bli sterke vindkast som kan komme opp i 25 til 30 meter i sekundet. Slike vindkast kan ta tak i ting som trampoliner og campingvogner, og vi anbefaler folk å være forsiktige.

Etter hvert vil lavtrykket bevege seg videre Salten og Saltfjellet før det ankommer Troms.

– Det er mest Nordland som vil påvirkes av dette uværet, men Sør-Troms kan også oppleve noe nedbør, sier Haukeland.

(©NTB)