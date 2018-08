Mann og kvinne fast i fjellet

innenriks

Det er Vest politidistrikt som varslet om hendelsen søndag ettermiddag. Paret var på vei ned det svært bratte fjellet over Undredal i Aurland kommune da de til slutt innså at det ikke var mulig å komme seg videre.

– Fjellet er så bratt at de måtte stanse opp. De konkluderte med at de verken kom seg opp eller ned. Nå har vi kontaktet Hovedredningssentralen, som har kalt ut et redningshelikopter som vil komme dem til unnsetning, sier operasjonsleder Arve Samsonsen til NTB.

Til alt hell var det telefondekning slik at paret kunne ringe etter hjelp da de innså at turen var over.

Helikopteret er ventet å ankomme stedet ved 18-tiden.

