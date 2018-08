– Solberg må gå noen runder med seg selv, sier Vedum

innenriks

Vedum mener at Sandberg-saken har avdekket et mulig slapt forhold til sikkerhetsrutiner generelt i regjeringen, men er usikker på om Stortinget er den rette arenaen for videre oppfølging.

– Først og fremst må Solberg ta noen kraftige runder med seg selv, med statsrådene og med statssekretærene om sikkerhet og rolleforståelse. Det er mye som er krevende med å være statsråd, men slik jeg husker det fra min tid i regjering burde ikke disse tingene være av det vanskeligste, sier Vedum til NTB.

Han sier at det er summen av mange ting som gjør at Sandberg må gå av som fiskeriminister.

– Dette ble ekstremt krevende både for Fremskrittspartiet og regjeringen og vil nok hefte ved Solberg framover. Samtidig håper jeg nå det ikke dukker opp noe mer og at saken kan roes ned, slik at vi igjen kan begynne å diskutere politikk, sier Vedum.

