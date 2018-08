innenriks

– Tallene for sommeren viser at det fortsatt er altfor mange nordmenn som søker om nødpass, sier Eli Fryjordet, leder for felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt til P4.

I juni og juli ble det utstedt totalt 11.155 nødpass, viser tall radiokanalen har fått fra Politidirektoratet. På Gardermoen alene ble det utstedt 1.722 nødpass.

