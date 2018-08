Sandberg fulgte ikke mobilreglene under Kina-reise

innenriks

– På reisen til Kina 20.–28. mai 2018 medbrakte jeg også min tjenestetelefon, noe som er i strid med gjeldende retningslinjer i departementet. Dette var feil, skriver Sandberg.

Arbeiderpartiet hadde stilt statsministeren spørsmål om hun kan forsikre at ikke sensitive opplysninger fra mobilen er «kompromittert» under Iran-ferien eller andre reiser.

– Jeg fulgte heller ikke rutinen for varsling av medbrakt tjenestetelefon til eget departement. Verken jeg eller andre i departementet som i løpet av reisen fikk kjennskap til at telefonen var med, rapporterte til sikkerhetsansvarlige i departementet slik departementets retningslinjer tilsier. Jeg har benyttet samme tjenestetelefon i perioden fra Kina-reisen til og med feriereisen til Iran, skriver han videre.

Han opplyser at telefonen ble tatt hånd om av departementet tirsdag 31. juli, dagen etter at han kom hjem fra Iran, og at den ble overlevert Politiets sikkerhetstjeneste 2. august.

Sandberg opplyser videre at han siden juni i år har hatt tilgang til departementets saksbehandlingssystem via tjenestetelefonen, men skriver at dette ikke gir tilgang til informasjon gradert etter sikkerhetsloven.

Det er ventet at Sandberg blir erstattet som fiskeriminister i et ekstraordinært statsråd mandag.

(©NTB)