Støre varsler sikkerhetskjør mot regjeringen til høsten

innenriks

Ap-lederen gikk raskt til temaet sikkerhet, da han talte til de mange fremmøtte på Kanaltorget i Arendal under Arbeiderpartiets «partitime» under Arendalsuka mandag.

Støre varslet at oppfølgingen av Riksrevisjonens krasse rapport fra juni, som viser liten framgang i arbeidet med å sikre terrorutsatte bygg og infrastruktur – ett år etter at statsminister Erna Solberg (H) forsikret at regjeringen hadde kontroll, blir høstens hovedsak for Ap.

– Sminket

– Og det er en forbindelse til dagens sak med Per Sandberg, med en dårlig og slepphendt styring med sikkerhet, for i dag er telefonene adgangen til nettverk og saksbehandlingssystem. Derfor har vi retningslinjer og rutiner, og de må følges, fulgte Støre opp.

Støre sier han støtter KrF-politiker Hans Fredrik Grøvans beskrivelse om at Erna Solberg «sminket» sikkerhetssituasjonen før valget i fjor.

– I fjor sa statsministeren at nå har vi kontroll, men nå sier Riksrevisjonen ett år etter at nei, det har regjeringen ikke. Gjennom det arbeidet regjeringen har gjort, har vi ikke klart å leve opp til de målene sikkerhetsloven gir oss for å sikre infrastruktur, vannforsyning, elforsyning og kritiske bygg, sa Støre.

Refset valg av justisministre

Han refset videre regjeringen for å ha satt flere polariserende personer i justis- og beredskapsministerstolen.

– Å være justisminister skal være en samlende posisjon som skal gi trygghet til sårbare mennesker. I dagene før påske opplevde vi at ofre for 22. juli-terroren flyttet hjem til foreldrene sine fordi de var redde for det en justis- og beredskapsminister hadde sagt. Det er ikke slik fellesskapet gir trygghet og sikkerhet til befolkningen, sa Støre.

Partitimene under Arendalsuken, som er inspirert av de tradisjonelle politiske talene under svenske Almedalsveckan, er ifølge arrangørene ment å gi rom for de gode talerne og til å sette retorikk og talegaver i sentrum. Ap valgte å «toppe laget» med både Støre, Oslos byrådsleder Raymond Johansen og partisekretær Kjersti Stenseng, ispedd myk elektronika og humoristisk korsang.

–

(©NTB)