Svak mandag på Oslo Børs

innenriks

Omsetningen endte på 3,44 milliarder kroner fordelt på 94.600 handler.

Equinor topper omsetningslisten og steg 0,7 prosent til 216,60 kroner. Telenor økte med 0,3 prosent til 159,75.

Vinneren blant de mest omsatte selskapene er DNO som løfter seg 2,2 prosent. Taperen er Kongsberg Gruppen som faller 7,6 prosent og endte på 151,40 kroner.

Det var små bevegelser på de europeiske børsene. DAX 30 i Frankfurt gikk ned 0,4 prosent. I Paris gikk CAC 40 opp 0,1 prosent, mens i London gikk FTSE 100 ned 0,3 prosent.

Da børsen stengte, ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,6 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble solgt for 67,3 dollar fatet.

