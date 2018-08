Sandberg bekrefter samtale om lekkasjer i juni

innenriks

Avisen skrev søndag at Sandberg hadde meldt inn bekymring til Statsministerens kontor (SMK) om sin egen sikkerhet, og at bekymringen skal ha dreid seg om Sandbergs ekskone, som er statssekretær i Helsedepartementet.

Mandag avviste Sandberg flere ganger at han «hadde sendt inn noen bekymringsmelding» om ekskona. Tirsdag bekrefter han overfor Adresseavisen at problemene med lekkasjer ble tatt opp med SMK i juni.

– Men det er en vesentlig forskjell på «bekymringsmelding» og samtaler om dette med SMK, sier Sandberg. Han sier også at han ikke kan dokumentere «hvem som hadde lekket all info».

Frykten for lekkasjer er hovedgrunnen Sandberg har gitt for at han ikke varslet SMK om ferien til Iran med kjæresten Bahareh Letnes. Det var denne reisen som utløste saken som endte med at han mandag gikk av som fiskeriminister og Frp-nestleder.

(©NTB)