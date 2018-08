Wara bekymret over svenske bilbranner

innenriks

Wara deltok tirsdag på en debatt om gategjenger, organiserte kriminelle og voldelige ekstremister under Arendalsuka – et tema som brått ble aktualisert av hendelsene i Sverige natt til tirsdag, der maskerte ungdomsgjenger tente på og vandaliserte nærmere 100 biler i en rekke svenske byer.

Wara sier hendelsene i Sverige bekymrer ham, men at han heller ikke er overrasket.

– Sverige har satt inn en del grep litt sent, tror jeg. De har også hatt en vesentlig større opphopning av gettoområder med en mye mer ukontrollert innvandringspolitikk enn vi har i Norge, sier Wara til NTB etter debatten.

Han sier Norge foreløpig ikke har de samme utfordringene som i nabolandet.

– Vi har i Norge ikke svenske tilstander, vi har ingen no go-soner eller områder hvor det er farlig for politiet å gå, vi har ikke 300 skyteepisoder i året, og vi har ikke sett den type bilbrannutvikling i Norge ennå. Men jeg er bekymret for at vi kan få en type utvikling over tid som ligner på svenske tilstander, men vi har det ikke i dag, sier han.

– Det er også viktig å huske på at dette er et problem vi ser i mange andre storbyer i Europa, så det er viktig å unngå den samme utviklingen i Norge, legger han til.

Under debatten deltok også Mikael Ali, som tidligere var gjengleder i «Young Guns» og den danske-afghanske journalisten og forfatteren Nagieb Khaja, som er en av få journalister i verden som har fått adgang til ledende personer i jihadistiske grupper som al-Qaida og Taliban og som har vært ute i felten i Syria sammen med vestlige syriafarere.

Wara sier han fra debatten særlig tar med seg historiene om viktigheten av oppvekst og forebygging, som begge de to andre debattantene la vekt på.

– I den nye politireformen legger vi stor vekt på forebygging, men det er nyttig å bli minnet på viktigheten av dette hele tiden, sier han.

