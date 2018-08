KrF lover mer penger til bøndene

innenriks

– Vi er klar på at krisen har fått en dimensjonering som ingen nålevende har sett. Jeg tror faktisk vi må tilbake til nødsårene under napoleonskrigene for å finne tilsvarende. Da spiste folk barkebrød. Det hadde blitt sultkatastrofe hvis vi ikke bodde i et industrialisert land, sier Reiten til Nationen.

Han mener det må friske midler på bordet for å løse utfordringene bøndene står overfor, hvor de ikke klarer å dekke fôrkostnadene.

– De 1,1 milliardene man snakker om over avlingsskadeordningen mener vi er irrelevant i diskusjonen om krisepengene. De pengene skal utbetales uansett, så sant bøndene har berettigede krav. Dette er bare del av saldering av årets budsjett, sier Reiten og mener pengene må komme i tillegg til at årets erstatninger for naturskader blir ekstraordinært høye.

Reiten sier at han har vært tilbakeholden med å lansere krav fra Stortinget, mens regjeringen og landbruksorganisasjonene har dialog om en mulig tilleggsavtale til jordbruksavtalen. Samtidig gir han statsråd Jon Georg Dale (Frp) skryt for hvordan han har taklet situasjonen.

– Jeg har opplevd at regjeringen viser en reell vilje. Jeg våger å tro at dette vil kunne bli noe bra, sier Reiten.

